Анастасия Кузьмина: "Борьба Антона с Мартеном Фуркадом переходит на другой уровень"

Двукратная олимпийская чемпионка и сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина выразила обеспокоенность по поводу конфликта брата с Мартеном Фуркадом. Накануне на церемонии награждения смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене Шипулин и Александр Логинов отказались пожимать руку Фуркаду, ранее позволявшему резкие высказывания в адрес последнего. Француз демонстративно покинул церемонию, но впоследствии вернулся.

- Антон и Мартен многие годы серьезно боролись друг с другом – но исключительно на лыжне. Сейчас ситуация переходит на другой уровень, - сказала Кузьмина. - Это очень плачевно и опасно. Ведь мы всегда говорим, что настоящие профессионалы борются только на трассе, и делают это в стиле fair play. Вчера на стадионе этого не было. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Кузьминой