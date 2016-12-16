Анаис Шевалье: "Тренеры сказали, что могу обогнать Акимову, но, к сожалению, не удалось"

Французская биатлонистка Анаис Шевалье, занявшая второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место, отметила, что тренеры по ходу дистанции сообщили ей о том, что на последнем круге она может отыграть у Татьяны Акимовой необходимые для победы секунды, но сделать этого не удалось.

- Я люблю Нове-Место, - сказала Шевалье в ходе флеш-интервью по окончании спринтерской гонки. - Сегодня хорошо катили лыжи и мне здорово удалась стрельба. Я старалась делать все возможное для хорошего результата. Стала второй и очень этому рада. После стрельбы мне сказали, что я могу отыграть отставание у Акимовой на последнем круге, но, к сожалению, не удалось.

Напомним, что россиянка Татьяна Акимова стала победительницей спринтерской гонки, впервые в карьере завоевав золотую медаль на этапе Кубка мира.