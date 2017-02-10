Анаис Шевалье: "Очень рада бронзе в спринте и ни о чем не жалею"

Француженка Анаис Шевалье осталась довольна своим выступлением в спринте на чемпионате мира-2017. Шевалье финишировала третьей в 25 секундах от победительницы Габриэлы Коукаловой.

- Я очень рада и ни о чем не жалею, - цитирует nordicmag.info Шевалье. - Я закрыла 10 мишеней из 10, очень хорошо прошла на трассе. Задачей было занять хорошее место перед гонкой преследования. Вчерашняя эстафета была очень трудной, но сегодня мне все удалось. Я второй раз выступаю в Хохфильцене, впервые на чемпионате мира и сразу делаю 10 из 10! Я рада, что работа дала свои плоды.