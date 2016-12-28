22:39 | БИАТЛОН

Анаис Бескон: "Надеюсь, это остановит развитие допинга в России"

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Французская биатлонистка Анаис Бескон уверена, что IBU принял верное решение, перенеся этап Кубка мира из Тюмени. После заседания исполкома IBU стало известно, что Россия не примет этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени, из-за нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил.

– Вопрос, конечно, очень сложный и я не думаю, что мы можем что-то сделать после информации о допинге, которую все распространили, – сказала Бескон в программе "Биатлон с Губерниевым". – Думаю, что это решение верное, так как что-нибудь все же стоило предпринять. Но я не знаю, будет ли этого достаточно, чтобы остановить развитие допинга в России. Надеюсь, что после этого все наладится, я хочу этого.

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