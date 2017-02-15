Альфред Эдер: "С Домрачевой надо быть готовым к чудесам"

Главный тренер женской сборной Белоруссии Альфред Эдер с восхищением отозвался о биатлонистке Дарье Домрачевой и ее выступлении в гонке преследования на чемпионате мира. Трехкратная олимпийская чемпионка после 27-го места в спринте смогла в гонке преследования подняться на второе место.

- Лыжный ход Домрачевой произвел самое выгодное впечатление, - цитирует sportpanorama.by Эдера. - Она была быстра, но на сей раз не допускала горячности в подходе к огневым рубежам. Она извлекла уроки из спринта. Кроме того, удачное начало гонки помогло ей обрести как гоночный, так и стрелковый комфорт. А если у Дарьи появляется уверенность, что все идет хорошо, то она отбрасывает сомнения, концентрируется и добивается успеха.

– Вы верили перед стартом преследования в возможность медального финиша Дарьи?

– Нет, считал это нереальным. Точнее, почти нереальным. Не было уверенности в стрельбе Дарьи, хотя на тренировках она была по-настоящему хороша. Но, когда имеешь дело с Домрачевой, надо быть готовым к тем чудесам, которые способны делать для болельщиков только по-настоящему великие спортсмены.