Алексей Волков: "Я талисман, берите меня на Олимпиаду!"

Забойщик сборной России Алексей Волков поделился эмоциями после победы в эстафетной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене подчеркнул, что не помнит, откуда взялась шутка о том, что он – талисман команды. По словам Волкова, теперь его надо брать на Олимпийские игры-2018, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Уже и не помню, откуда взялась шутка, по поводу того, что я талисман команды, – сказал Волков. – Но иногда ребята подкалывают, что как только я приезжаю в эстафету – мы или в призах или выигрываем. Вот я сегодня и решил пошутить. После финиша Антона кричал: "Я ваш талисман, меня надо брать на Олимпиаду в Корею" (смеется). Если серьезно, наверное, команды меньше нервничает, когда я бегу первый этап. От меня редко стоит ждать серьезных огрешностей.