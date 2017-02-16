19:20 | БИАТЛОН

Алексей Волков: "В шоке, что Бэйли стал чемпионом мира. Немного удивлен"

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Россиянин Алексей Волков после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене подчеркнул, что удивлен тем, что победу одержал американец Лоуэлл Бэйли, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Сам россиянин показал 11-й результат.

- Какую часть призовых Лоуэлл Бэйли должен отдать вам за такую работу на последнем круге?

- Вот не знаю. Если честно, только после середины дистанции мне сообщили, что американец лидирует. Он был с нулем и стартовал сразу за мной, поэтому я понимал, что лечу лидеру где-то полторы минуты. Но об этом особо не думал, куда больше волновали свои задачи – в частности, борьба за десятку. Это было реально.

- Американец поблагодарил вас после финиша?

- Нет (смеется).

- Вы в шоке от того, что Бэйли стал чемпионом мира?

- Если честно, да. Немного удивлен. Сегодня я его в фавориты не ставил.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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RW.irk

ЮКИ он удивлён,недотёпа!?ты за честь посчитай,что хоть на финише,да проехал Рядом с Чемпионом! ============= Так-то все наоборот. Американский ноунейм целый круг проехал рядом с олимпийским чемпионом))) А вот уже после финиша они немножко стали ближе к друг другу, теперь Бейли может уже не стесняться Алексея)))))

19:56

CanagliaVova

А ты нас не удивил, Лёха!

19:43

ЮКИ

он удивлён,недотёпа!?ты за честь посчитай,что хоть на финише,да проехал Рядом с Чемпионом!

19:38

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