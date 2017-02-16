Алексей Волков: "В шоке, что Бэйли стал чемпионом мира. Немного удивлен"

Россиянин Алексей Волков после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене подчеркнул, что удивлен тем, что победу одержал американец Лоуэлл Бэйли, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Сам россиянин показал 11-й результат.

- Какую часть призовых Лоуэлл Бэйли должен отдать вам за такую работу на последнем круге?

- Вот не знаю. Если честно, только после середины дистанции мне сообщили, что американец лидирует. Он был с нулем и стартовал сразу за мной, поэтому я понимал, что лечу лидеру где-то полторы минуты. Но об этом особо не думал, куда больше волновали свои задачи – в частности, борьба за десятку. Это было реально.

- Американец поблагодарил вас после финиша?

- Нет (смеется).

- Вы в шоке от того, что Бэйли стал чемпионом мира?

- Если честно, да. Немного удивлен. Сегодня я его в фавориты не ставил.