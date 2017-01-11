Алексей Волков: "В России каждая гонка - это отбор"

Алексей Волков отметил, что у российских биатлонистов из-за конкуренции всегда существует риск выпасть из основной команды. По его словам, результат необходимо показывать регулярно.
– У вас не возникает ощущения, что чуть ли не главной гонкой сезона для российских биатлонистов становится ноябрьский отбор? Если там не попал на Кубок мира, дальше пробиться уже будет крайне сложно.
– У нас в России вообще каждая гонка – это отбор. Результат надо показывать всегда и везде, и права на ошибку практически никто не имеет. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
maximalist
Сколько людей столько мнений. Все показывают цифры, их не обманешь. 1. Волков проиграл ходом около 30 секунд (плохо прошел третий круг, где потерял около 15 секунд от лидера после стойки), Шипулин около 15 (на третьем круге не смог нарастить отрыв после заключительной стрельбы), Елисеев как Волков, Бабикова вообще не озвучили. Если бы на стойке при стрельбе Елисеева остальные не сделали подарки по два промаха минимум, то не видеть бы нам пьедестала вообще. При этом этот лось Елисеев, которого Губер воспел как королевича Елисеева, умудрился проиграть около 15 секунд гандикапа на третьем круге и вместо 41,7 после стойки привез на передачу около 27 секунд. Про Бабикова молчим. Где тот задор, с которым он оторвался от Фуркада в пасьюте, когда выиграл золото. Складывается мнение, что он больше всех нарушал спортивный режим на праздники, либо переотмечал свои подиумы, провожая старый год, либо у него хорошо идет личная жизнь, что отнимает много энергии. Сам признался, что он не максималист. ТЕПЕРЬ СРАВНИТЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОМАХОВ. Если таких же подарков от соперников не будет, то на ЧМ ловить нечего. 2. В очередной раз неприятно было слушать Губера, который отметился раздвоением личности по ходу комментария. В начале гонки он сказал, что это наш оптимальный состав на сегодня, что резануло слух. В конце гонки кто-то в блог ему написал вопрос "Где Цветков?" Он ответил типа имеем то, что имеем. Раздвоение личности опасная тенденция. Реально удручил даже не Бабиков, в тренерский штаб. Какой тихоход Волков? Необходимо было наигрывать Цветкова, парень реально сильнее и перспективнее. Почему Шипулин бежал вторым, а Бабиков четвертым? Бабиков сам говорил, что испытывает страх на эстафетах, который сковывает его. Теперь они загнали этот страх еще глубже и не исключен на всю жизнь синдром Гараничева. В любом случае на последний этап его больше ставить нет смысла. Получились не эксперименты, а экскрименты...
22:21