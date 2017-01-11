Алексей Волков: "В России каждая гонка - это отбор"

Алексей Волков отметил, что у российских биатлонистов из-за конкуренции всегда существует риск выпасть из основной команды. По его словам, результат необходимо показывать регулярно.

– У вас не возникает ощущения, что чуть ли не главной гонкой сезона для российских биатлонистов становится ноябрьский отбор? Если там не попал на Кубок мира, дальше пробиться уже будет крайне сложно.

– У нас в России вообще каждая гонка – это отбор. Результат надо показывать всегда и везде, и права на ошибку практически никто не имеет. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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