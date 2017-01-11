18:50 | БИАТЛОН

Алексей Волков: "В дальнейших планах у меня этап Кубка IBU"

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Российский биатлонист Алексей Волков подчеркнул, что ему было комфортно стрелять в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Сборная России в составе Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова заняла второе место, уступив Норвегии.

 
Сегодня. Рупольдинг. Алексей ВОЛКОВ (слева), Антон ШИПУЛИН (второй слева) и Матвей ЕЛИСЕЕВ (справа) поддерживают Антона БИБИКОВА.Кто рискует, не всегда пьет шампанское. Россия проиграла эстафету

– Стрелять сегодня было комфортно, – приводит официальный сайт СБР слова Волкова. – После ветровой обстановки в Мартелле любой ветер не страшен.

Бежалось немного тяжеловато. После гонок Кубка IBU у меня было всего два дня на восстановление, поэтому состояние не очень свежее сегодня.

В дальнейших планах у меня этап Кубка IBU в Арбере, где я приму участие в индивидуальной гонке. Успел ли отвыкнуть от атмосферы Кубка мира? Нет, как будто не уезжал. Команда хорошо встретила меня, рад был всех видеть.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2017/56813/

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