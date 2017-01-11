Алексей Волков: "В дальнейших планах у меня этап Кубка IBU"

Российский биатлонист Алексей Волков подчеркнул, что ему было комфортно стрелять в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Сборная России в составе Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова заняла второе место, уступив Норвегии.

– Стрелять сегодня было комфортно, – приводит официальный сайт СБР слова Волкова. – После ветровой обстановки в Мартелле любой ветер не страшен.

Бежалось немного тяжеловато. После гонок Кубка IBU у меня было всего два дня на восстановление, поэтому состояние не очень свежее сегодня.

В дальнейших планах у меня этап Кубка IBU в Арбере, где я приму участие в индивидуальной гонке. Успел ли отвыкнуть от атмосферы Кубка мира? Нет, как будто не уезжал. Команда хорошо встретила меня, рад был всех видеть.