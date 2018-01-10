Алексей Волков: "Трасса - лед, но местами он резко менялся в кашу"

Биатлонист Алексей Волков рассказал о трассе на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Он надеется, что тренерский штаб доверит ему место в сборной России на эстафету.

– Эстафета послезавтра у нас, надеюсь, что побегу, – цитирует kalashnikov.media Волкова. – Вроде в эстафете не давал поводов в себе усомниться. С такими результатами ехать на Олимпиаду не много желания. Самочувствие вообще хорошее.

Я стартанул, мне сразу попался Эберхарт. Я две третьих гонки шел и наслаждался гонкой. Потом он немного начал прибавлять темп, и я подумал: "ладно пускай два подъема пускай отбежит, потому что сейчас рубеж будет". Стрельнул один, моя ошибка, чуть-чуть его отпустил и уже понял, что не могу его достать. Я не понимал, где он от меня уходит.