Алексей Волков: "Стрелять, в принципе, легко, попадать сложно"

Олимпийский чемпион Алексей Волков считает, что нет никаких секретов в точной стрельбе. 28-летний россиянин сейчас тренируется в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске.

– Стрелять, в принципе, легко, попадать сложно, – цитирует "ЮМС" Волкова. – Я даже и не знаю, какие здесь есть секреты. Наверное, стрельбу нужно просто понимать, знать, как производится выстрел. Нет никаких секретов в ложе винтовки. Да, каждый может подогнать винтовку под себя для большего удобства, но самое главное – понимать стрельбу.

– Когда вы поняли, что выбрали правильный жизненный путь? Была ли какая-то ключевая гонка в карьере?

– Думаю, что осознание этого пришло после юниорского чемпионата мира по биатлону в канадском Кенморе в 2009 году, где я завоевал две серебряные медали – в индивидуальной гонке и в эстафете. Было время переходить во взрослый биатлон. Поэтому я поставил для себя цель – добиваться высоких результатов, тем более, уже тогда было объявлено, что в 2014 году зимняя Олимпиада пройдет в Сочи. Очень хотелось выступить на Олимпиаде в России.