Алексей Волков: "Промах на "лежке" - чисто моя ошибка"

Россиянин Алексей Волков после спринта на четвертом этапе в Оберхофе отметил, что рассчитывал на более успешное выступление. Спортсмен также добавил, что трасса была сильно разбита.

– Я рассчитывал на более успешное выступление, – сказал во флеш-интервью Волков. – Два дня было нормальное самочувствие, как в принципе и сегодня. Могу работать мышцами, но технически не смог собрать все воедино. Разминались по льду. Была ровная, твердая, как немецкий автобан, трасса. Но побежали, а трасса была уже разбита. Хочу посмотреть повтор, какая была трасса у первых групп. В отличии от пристрелки, трасса была хуже.

Промах на "лежке"? Чиста моя ошибка. Так легко стрелялось лежа, что я расслабился. Побежал пятым выстрелом, чего делать, конечно, нельзя. Это моя ошибка, никакого ветра не было. Можно было работать сегодня на ноль.

Оберхоф. Мужской спринт. LIVE!