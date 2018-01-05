Алексей Волков: "Промах на "лежке" - чисто моя ошибка"

Россиянин Алексей Волков после спринта на четвертом этапе в Оберхофе отметил, что рассчитывал на более успешное выступление. Спортсмен также добавил, что трасса была сильно разбита.
– Я рассчитывал на более успешное выступление, – сказал во флеш-интервью Волков. – Два дня было нормальное самочувствие, как в принципе и сегодня. Могу работать мышцами, но технически не смог собрать все воедино. Разминались по льду. Была ровная, твердая, как немецкий автобан, трасса. Но побежали, а трасса была уже разбита. Хочу посмотреть повтор, какая была трасса у первых групп. В отличии от пристрелки, трасса была хуже.
Промах на "лежке"? Чиста моя ошибка. Так легко стрелялось лежа, что я расслабился. Побежал пятым выстрелом, чего делать, конечно, нельзя. Это моя ошибка, никакого ветра не было. Можно было работать сегодня на ноль.
ЗА Россию!
Да промах на лежке это фигня,а вот ходом почти 2 с половиной минуты-это никуда не годится.Уже подходя к первой стрельбе минуту сливать ,с такой скоростью нечего делать на кубке мира.
20:55 5 января
Доктор со стажем
Всё как всегда; на лёжке-не лежалось, на стойке - не стрелялось, трасса была разбитой, лыжи перемазаны, ветер -не попутный и вообще-какие вопросы к победителю Рождественской гонки?
18:31 5 января