17:44 5 января | Биатлон

Алексей Волков: "Промах на "лежке" - чисто моя ошибка"

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Россиянин Алексей Волков после спринта на четвертом этапе в Оберхофе отметил, что рассчитывал на более успешное выступление. Спортсмен также добавил, что трасса была сильно разбита.

– Я рассчитывал на более успешное выступление, – сказал во флеш-интервью Волков. – Два дня было нормальное самочувствие, как в принципе и сегодня. Могу работать мышцами, но технически не смог собрать все воедино. Разминались по льду. Была ровная, твердая, как немецкий автобан, трасса. Но побежали, а трасса была уже разбита. Хочу посмотреть повтор, какая была трасса у первых групп. В отличии от пристрелки, трасса была хуже.

Промах на "лежке"? Чиста моя ошибка. Так легко стрелялось лежа, что я расслабился. Побежал пятым выстрелом, чего делать, конечно, нельзя. Это моя ошибка, никакого ветра не было. Можно было работать сегодня на ноль.

Оберхоф. Мужской спринт. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗА Россию!

Да промах на лежке это фигня,а вот ходом почти 2 с половиной минуты-это никуда не годится.Уже подходя к первой стрельбе минуту сливать ,с такой скоростью нечего делать на кубке мира.

20:55 5 января

Доктор со стажем

Всё как всегда; на лёжке-не лежалось, на стойке - не стрелялось, трасса была разбитой, лыжи перемазаны, ветер -не попутный и вообще-какие вопросы к победителю Рождественской гонки?

18:31 5 января