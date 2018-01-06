19:55 6 января | Биатлон

Алексей Волков: "Понимаю, что в Оберхоф меня вызвали ради эстафеты"

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Российский биатлонист Алексей Волков после гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что у него произошли изменения в лучшую сторону в плане самочувствия. Он также добавил, что к нему есть доверие со стороны тренерского штаба.

 
Сегодня. Оберхоф. Мартен ФУРКАД уходит от Йоханнеса и Тарьей БЕ.Фуркад выиграл. А где же наши?

Напомним, что в гонке Волков финишировал 28-м. Завтра он побежит на первом этапе в эстафете.

На первом круге тяжело было вработаться. Потом уже более-менее мог терпеть, добавить, – приводит пресс-служба СБР слова Волкова. – Не скажу, что у меня сейчас супер-самочувствие. Но какие-то изменения в лучшую сторону сегодня произошли.

Доверие со стороны тренерского штаба есть. Мы находимся в постоянном контакте, общаемся и всегда находим точки соприкосновения. Я понимаю, что в Оберхоф меня вызывали ради эстафеты. И понимаю, что основой для попадания в олимпийскую команду должен быть спортивный результат.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2018/58917/

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Григорич

Совсем обнаглел Волкочуфарик!

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