Алексей Волков: "На середине дистанции понял, что проигрываю Бэйли, и решил бороться за десятку"

Биатлонист Алексей Волков после индивидуальной гонки на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене отметил, что решал задачу бороться за десятое место. В итоге россиянин финишировал 11-м.

- На середине дистанции я понял, что Лоуэлл Бейли лидирует, - приводит пресс-служба СБР слова Волкова. - Узнал, что проигрываю ему полторы минуты. Моя задача уже была – бороться за десятку. Мне уже было неважно, будем мы бороться с Бэйли или нет. Я решал свои задачи. Надо было бороться за десятое место, но немного не получилось.

Я готовился к индивидуальной гонке уже дней десять. Весь план был построен под эту гонку. Учитывая, что в нашей заявке на чемпионат мира было восемь человек, как выступали парни в этом сезоне – я понимал, что пробиться в эти четыре человека будет тяжело. Но этой четверке также будет тяжело пробежать весь чемпионат. Поэтому шансы, что я побежал бы эту гонку, были, конечно.

Многие спортсмены из других команд в этом сезоне выезжали на этапы Кубка мира, потом приезжали на этапы Кубка IBU. Поэтому можно было сравнивать. С тем же Хенриком Л’Абе-Лундом сталкивались в начале сезона. Потом он уехал на Кубок мира. И по нему уже можно было отталкиваться, какие скорости у нас, какие у них. Кроме того, Тарьей Бе приезжал на один из последних стартов в Брезно-Осрбли.

Бежать сегодня было очень жарко. В такой ситуации самое главное – не "поймать" обезвоживание на трассе, постоянно пить. В принципе, все в одинаковых условиях. Подъемы были разбиты с первого круга. Гонку в целом не назову успешной. Она была бы удачной, если бы я был с нулем, теоретически – в призах.