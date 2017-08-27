Алексей Волков: "На чемпионате мира настраивал себя бороться только за первое место"

Россиянин Алексей Волков после победы в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону отметил, что после соревнований у него не будет отдыха. По его словам, он отправится в Тюмень на очередной сбор.

- Я настраивал себя бороться только за первое место на этом чемпионате, - цитирует пресс-служба союза биатлонистов России Волкова. - Сегодня для меня был самый легкий день. У нас пока было не так много скоростной работы, поэтому сейчас первые два старта мы, можно сказать, "врабатывались". На огневом рубеже состояние было получше. Тоже сложно, но цеплялся, старался.

Чемпионат мира закончен, но отдыха у нас нет. Мы уже завтра переезжаем в Тюмень на очередной сбор.