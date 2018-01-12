Алексей Волков: "Изначально мы планировали пропускать Рупольдинг"

Российский биатлонист Алексей Волков после мужской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге сообщил, что комфортно ощущал себя на дистанции. При этом он сожалеет, что ему не удалось ликвидировать отставание от своих конкурентов.

– Сегодня мне бежалось комфортно. Жаль только, что на последнем круге не сумел ликвидировать отставание от тех, кто был впереди, – начал Волков. – Нужно было делать это сразу, просвет был не такой большой. Но не вышло. В дальнейшем догонять было сложнее.

– Правда, что сбор в горах, на который уезжали Максим Цветков и Антон Бабиков изначально планировался как общий?

– Сначала было вообще запланировано пропускать Рупольдинг.

– В какой момент изменились планы?

– Уже после первых двух этапов. После таких результатов надо было что-то менять. Пропускать Рупольдинг было уже нельзя, тем более пацанам надо отбираться в масс-старт. Сейчас же даже пропуск одной личной гонки чреват.

– У вас есть уверенность, что вы будете в олимпийском составе?

– Для определенных целей. Если рассматривать эстафету и индивидуальную гонку, то я за себя уверен. (Владимир ИВАНОВ)

Мужская сборная России стала третьей в последней перед Олимпиадой эстафете