Алексей Волков: "Есть определенные цели и много путей для их достижения"

Олимпийский чемпион Алексей Волков рассказал о том, как идет подготовка к новому сезону. 28-летний россиянин сейчас тренируется в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске.

– Еще прошла только половина вкатки, но уже можно сказать, что техника катания полноценно перестроилась под лыжи, - цитирует "ЮМС" Волкова. - Радует стабильно хорошая погода, а также качество трассы. Если бы круг был больше, то было бы еще лучше. Есть определенные цели, чего мы хотим добиться и много путей достижения этих целей. Над их реализацией мы и работаем.

– Как у вас выстраиваются взаимоотношения с болельщиками, ведь бок о бок с вами, здесь катаются не только профессиональные, но и начинающие лыжники и биатлонисты?

– Дети приходят на стадион и ждут, бывает, по несколько часов, пока мы закончим тренировку, чтобы сфотографироваться или взять автограф. Также активно общаюсь с болельщиками в социальных сетях. Люди пишут очень много. Чаще всего просят отправить автограф-карты.