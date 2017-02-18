Алексей Волков: "Допускал тактические ошибки"

Алексей Волков во флэш-интервью после эстафетной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене подчеркнул, что мог пройти дистанцию чуть быстрее. По словам Волкова, он допускал тактические ошибки.

– Как сегодня оцените свою работу?

– В принципе, темп был умеренный, где-то я ошибался тактически, когда можно было обходить соперников. Но я не учитывал, что скольжение идет только по накатанной, выходил на свежий снег, и лыжи сразу вставали, я поэтому еще и терял по две-три позиции.

Заключительный круг можно было пройти быстрее. Мезотич и Хофер меня сразу после рубежа обошли, думал, что они так же быстро пойдут и дальше, а они одну треть круга пробежали и темп скинули. Выходить и обгонять по свежему снегу не получалось. Хотя, конечно, можно было бы пробежать побыстрее.