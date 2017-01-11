Алексей Волков: "До последнего верил в победу в эстафете"

Россиянин Алексей Волков назвал достойным результатом второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Волков бежал от России первый этап, а завершал гонку Антон Бабиков, который на финише уступил норвежцу Андреасу Свендсену.

– Я изначально понимал, что у Антона Бабикова на этапе очень сильные финишеры, - сказал Волков. - Антон, правда, тоже не раз доказывал, что может терпеть до конца, но на этот раз немного не хватило. Конечно, я верил до последнего в нашу победу, но и второе место, считаю, достойный результат. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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