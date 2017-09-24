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14:40 | Биатлон

Алексей Волков: "Для меня российские старты - своего рода тренировки"

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Биатлонист ХМАО Алексей Волков отметил, что уверенно чувствовал себя в мужской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону. Сборная ХМАО одержала в гонке победу, Волков бежал заключительный этап.

- Для меня российские старты – своего рода тренировки. Не сказал бы, что сегодня пришлось бороться. Меня вели по времени, я шел спокойно – время оставалось таким же. В стрельбе сегодня был уверен, - цитирует официальный сайт СБР Волкова.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2017/58412/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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oze11

Писать ХМАО применительно к ХМАО-Югре, это всё равно, что писать только лишь Соединенные Штаты, применительно в США

15:32