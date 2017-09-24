Алексей Волков: "Для меня российские старты - своего рода тренировки"

Биатлонист ХМАО Алексей Волков отметил, что уверенно чувствовал себя в мужской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону. Сборная ХМАО одержала в гонке победу, Волков бежал заключительный этап.

- Для меня российские старты – своего рода тренировки. Не сказал бы, что сегодня пришлось бороться. Меня вели по времени, я шел спокойно – время оставалось таким же. В стрельбе сегодня был уверен, - цитирует официальный сайт СБР Волкова.