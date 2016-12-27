Алексей Слепов: "В начале сезона чувствовал опустошение"

Трехкратный чемпион Европы Алексей Слепов оказался одним из счастливчиков, кому по итогам всероссийских соревнований "Ижевская винтовка" удалось попасть в сборную на январские этапы Кубка мира и IBU. Спортсмен подчеркнул в интервью "СЭ", что в начале сезона находился не в идеальных кондициях.

– В Ижевске вы стали вторым в спринте и четвертым в индивидуальной гонке. Выступили очень прилично, несмотря на то, что начало сезона было неубедительным.

– Я понимал, что мой единственный шанс попасть на международные соревнования в январе был в успешном выступлении в Ижевске. А началось все с того, что на контрольной тренировке еще в межсезонье я показал неплохой результат и отобрался в команду на этапы Кубка IBU. Но перед самыми этими соревнованиями я даже не заболел, но почувствовал какое-то опустошение. Словно все силы я оставил на сборах, а теперь вообще ничего сделать не могу. Поэтому на стартовом этапе Кубка IBU я и занял только 22-е место.

– И сразу перестали попадать в состав команды...

– Да. Ко второму этапу в Риднау я уже более или менее вернул свои кондиции, но там меня поставили бежать только смешанную эстафету. Мы ее выиграли, но тут уже стало понятно, что все свои силы мне нужно направить на "Ижевскую винтовку". Уже на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе я бежал всю программу, был седьмым и 11-м. Там мне просто не хватило уверенности и соревновательного опыта. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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