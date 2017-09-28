Алексей Слепов: "Сам себе делаю массаж"

Трехкратный чемпион Европы Алексей Слепов в интервью "СЭ" отметил, что процесс подготовки к сезону изменился после непопадания в состав сборной России. По его словам, приходится больше проявлять самостоятельность.

– Я приехал в Санкт-Петербург, и специалисты на тренерском совете, проходившем после чемпионата России, сказали, что меня в списках сборной нет, - подчеркнул Слепов. - Дмитрий Васильев предложил альтернативную подготовку – с Анатолием Хованцевым. Я согласился. Ведь если я что-то приобрету в стрельбе, то вряд ли у меня будут сложности с тем, чтобы функционально подготовиться к главному старту. С начала июня тренируюсь у него.

– Насколько тяжела жизнь спортсмена, не попавшего в списки сборной?

– Поменялось многое. Но ничего страшного. На несколько сборов мне приходилось ездить на машине.

– В Контиолахти?

– Да, доезжал из Владимира до Санкт-Петербурга, а уже оттуда – в Финляндию. Научился оформлять разрешения, платить пошлины и проходить все процедуры.

– Вы о провозе оружия?

– В том числе. В этом году первый раз в жизни приходил в оружейный магазин, чтобы купить патроны. Сейчас делаю это уже куда более уверенно. Знаю теперь, каково это – после каждого сбора приезжать в спорткомитет и отчитываться. Ну и немного подзабыл такие слова, как, например, массаж.

– Как выходите из положения?

– Сам себе его делаю. С помощью примитивных массажеров. (Владимир ИВАНОВ)

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