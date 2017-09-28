Алексей Слепов: "С Малышко друг другу не надоедаем"

Трехкратный чемпион Европы Алексей Слепов в интервью "СЭ" отметил, что еще рассчитывает пробиться в сборную России. По его словам, для этого нужно хорошо тренироваться и показывать результат.

– Вы сейчас спарринг-партнеры с олимпийским чемпионом Дмитрием Малышко. Насколько вам комфортно друг с другом?

– План у нас один, выполняем его вместе. То один лучше бежит, то другой лучше стреляет. Все у нас спокойно, никто друг другу не надоедает. Отношения дружеские, доверительные.

– Есть ли понимание, как будет проходить отбор на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU?

– После недавнего летнего чемпионата России в Чайковском был тренерский совет, и этот вопрос там поднимался. Мне передали слова Рикко Гросса, который сказал, что на Кубок мира и Европы поедут 12 сильнейших. Это, конечно, порадовало. Другое дело, что я пока не знаю, как будет проходить этот отбор. И будет ли он вообще.

– Каково вам тренироваться, не зная, будет ли хотя бы шанс попасть в сборную?

– Определенные вопросы есть. Но в России сложно найти оптимальную систему отбора. В стране порядка 20 спортсменов, которые могут неплохо выступать, а мест всего 12.

– Начать сезон с Кубка Европы было бы для вас хорошим раскладом?

– Это было бы отлично. Там спортсмен на виду, только результат показывай. А вот пробиваться в команду через Кубок России куда тяжелее. Статистика говорит о том, что в начале зимы попасть в сборную с внутренних стартов нет практически никаких шансов. А после Нового года уже Олимпиада – там не до перемен. Тем более многие зарезервируют место в команде успешными выступлениями на первых этапах Кубка мира. Человеку на Кубке России нужно сотворить какое-то чудо, чтобы его заметили. (Владимир ИВАНОВ)

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