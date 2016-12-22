19:25 | БИАТЛОН

Алексей Слепов - о допинговом скандале: "Вспоминается фраза "Понять и простить"

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Биатлонист Алексей Слепов выразил надежду, что спортсмены России не будут отстранены от турниров в связи с допинговым скандалом. Сегодня совет IBU примет решение относительно списка ВАДА из 31 биатлониста, якобы причастного к нарушению антидопинговых правил.

– Допинг – необязательно прием запрещенных вещей. Допинг – это нарушение правил, – сказал Слепов в эфире программы "Все на матч!" – Все спортсмены ведут в интернете такую страницу, где мы должны указывать свое местоположение. Но взять, например, парня из деревни, у которого нет ни интернета, ни телефона. Получается, он не соблюдает этих правил. Многие люди несовершенны, все вправе ошибаться, но мы обязаны выполнять все эти правила грамотно. На ум приходит фраза одного комика, что нужно понять и простить, дав всем возможность соревноваться дальше. Надеюсь, решение будет адекватное.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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adamantane'

Слепов, я тебя обожаю!)))) Как поднял настроение в тот день, когда дал интервью с упоминанием "мистера Ландертингера" ))))))))))))

20:08

Max2015

кто бы им всем запретил вообще говорить что-либо - каждым новым словом всё глубже сами себя закапывают

20:05

defender_8

По Слепову выходит, что все наши допингёры простые деревенские парни без царя в голове и интернета. Если это так, то фраза "понять и простить" им не по силам.

19:41

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