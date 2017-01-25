Алексей Слепов: "Две недели болел, смотрел телевизор, а теперь выиграл бронзу"

Российский биатлонист Алексей Слепов заявил, что очень доволен своей стрельбой в индивидуальной гонке на чемпионате Европы и отметил, что мало тренировался из-за болезни перед стартом. Слепов занял третье место по итогам гонки, не допустив ни одного промаха. Победу одержал россиянин Александр Логинов, второе место у болгарина Красимира Анева.

– Я в течение двух недель находился на больничной койке, – цитирует сайт IBU Слепова. – Поэтому все, что я делал – это смотрел телевизор. Затем я еще две недели не очень много тренировался, и вот смотрите, я выиграл бронзу. Мои товарищи по команде стреляли лучше, чем я, но теперь я лучший снайпер в сборной!