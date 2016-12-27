Алексей Слепов: "День, когда IBU оглашал вердикт по России, запомню надолго"

Биатлонист Алексей Слепов подчеркнул, что 22 декабря весь состав сборной России ждал новостей с заседания IBU, на котором была рассмотрена информация ВАДА относительно 31 спортсмена, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. По его словам, главное, что организация не дисквалифицировала всю команду. IBU принял решение отстранить от соревнований двух спортсменов. Кроме того, СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени.

– Что скажете по поводу нервной обстановки вокруг российского биатлона в последнее время? Вы были уверены, что команда поедет на международные соревнования и отстранения не случится?

– Последнее время я стараюсь новости не смотреть, но 22 декабря в этом плане стало исключением. Этот день запомнится надолго. Мы все очень ждали официального решения, даже тренеры в Ижевске постоянно подходили и спрашивали: ну как там, нет ли новостей? В целом, на мой взгляд, самое главное, что нам дали возможность соревноваться дальше. Многие ребята, которые сейчас выступают только на российских стартах, остаются в биатлоне и работают только ради мечты отобраться на международные соревнования. Если бы нас отстранили, этих людей одним махом лишили бы мечты всей жизни.

– Я правильно понимаю, что отмена Кубка мира в Тюмени – для вас не проблема? Главное, чтобы соревнования состоялись, а уж где – не столь важно?

– Для меня важно видеть на трибунах российских болельщиков. Их поддержка очень помогает. Но я не сомневаюсь, что в сложившейся ситуации люди приедут и куда-то за границу. Жду всех на стадионе! (Наталия МАРЬЯНЧИК)