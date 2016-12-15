Алексей Шадрин: "У Союза биатлонистов России все под контролем, дисквалификации не произойдет"

Бывший тренер сборной России по биатлону Алексей Шадрин считает, что дисквалификации Союза биатлонистов России не произойдет. По его словам, у организации все под контролем.

– Могут ли исключить Союз биатлонистов России из Международного союза? Думаю, до такого вряд ли дойдет, - сказал Шадрин. - А по тем людям, которые попались на употреблении допинга, начнутся отдельные разбирательства. Союз биатлонистов России все держит под контролем. Страстей ожидать не стоит.

До чемпионата мира–2021 еще много времени. Все может измениться и в докладе Макларена, и в политической обстановке. Все действия по проведению соревнований в Тюмени были согласованы с IBU. Они заинтересованы в развитии биатлона в мире, в том числе и в нашей стране. Паниковать не стоит. (Любовь КОНЯЕВА)