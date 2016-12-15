17:30 | БИАТЛОН

Алексей Шадрин: "У Союза биатлонистов России все под контролем, дисквалификации не произойдет"

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Бывший тренер сборной России по биатлону Алексей Шадрин считает, что дисквалификации Союза биатлонистов России не произойдет. По его словам, у организации все под контролем.

– Могут ли исключить Союз биатлонистов России из Международного союза? Думаю, до такого вряд ли дойдет,  - сказал Шадрин. - А по тем людям, которые попались на употреблении допинга, начнутся отдельные разбирательства. Союз биатлонистов России все держит под контролем. Страстей ожидать не стоит.

До чемпионата мира–2021 еще много времени. Все может измениться и в докладе Макларена, и в политической обстановке. Все действия по проведению соревнований в Тюмени были согласованы с IBU. Они заинтересованы в развитии биатлона в мире, в том числе и в нашей стране. Паниковать не стоит. (Любовь КОНЯЕВА)

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Slim Taller

"Все может измениться и в докладе Макларена, и в политической обстановке." Напрасные надежды.Скоро придётся кричать "Трамп чмо".Дороговато обходится аннексия Крыма.

18:51

Долой марионеток-макларенеток

Напомните мне, те, которых ещё не смыло: какое решение КАС принял относительно участия в Олимпиаде наших пловцов, фигурирующих в списках чудака Макларена?.. Правильно. Эти два акробата, Родларен и Макченков (или наоборот), могли и Тузика с Муськой (и грелкой впридачу) туда занести... Хотя не удивлюсь, если занесли.

18:41

Max2015

и Ахатова, и Ярошенко, и Юрьева, и Старых с Логиновым - всё у (бывшего тренера) Шадрина под контролем, а если и дисквалифицируют - то тоже у Шадрина под контролем. Будь как Шадрин!

17:45

Lars Berger

Верим, Алексей!)

17:40

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