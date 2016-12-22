Алексей Шадрин: "Если так и дальше будет продолжаться, то чемпионат мира-2021 могут и отобрать!"

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Алексей Шадрин – о решении Чехии бойкотировать этапы Кубка мира по биатлону, которые должны состояться в Тюмени в 2017 году. Сегодня в австрийском Зальцбурге пройдет заседание исполкома Международного союза биатлонистов , где будет принято решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе Макларена.

– Бойкоты ни к чему хорошему не приведут. Просто упадет интерес к этому виду спорта среди болельщиков. Российские спортсмены – лидеры в биатлоне. Соперники просто пошли по пути наименьшего сопротивления, ведь чем меньше сильных конкурентов, тем больше шансов появляется у них. Например, Англия… Они же ничего из себя не представляют в биатлоне! Все ополчились на Россию.

В Тюмени лучший стадион мира! Как его можно бойкотировать? Не вижу в этом здравого смысла. Но если и дальше будет так продолжаться, то чемпионат мира–2021 могут и отобрать. (Любовь КОНЯЕВА)