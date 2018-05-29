Алексей Нуждов: "Оценку действиям Тутмина и Саратовского дадут соответствующие органы"

Президент федерации биатлона Московской области, первый вице-президент СБР Алексей Нуждов прокомментировал скандалы с тренерами по биатлону ЦСП по олимпийским видам спорта Сергеем Тутминым и Александром Саратовским.

- Мне, по большому счету, нечего добавить к словам министра спорта Московской области Романа Терюшкова. Данными делами занимаются соответствующие органы. Вот когда они вынесут свои решения, тогда можно будет дать какие-то более подробные комментарии. Сейчас в них нет смысла. Хочу подчеркнуть, что Федерация биатлона Московской области крайне негативно относится к любым нарушениям, - сказал Нуждов.



Напомним, что Сергей Тутмин обвиняется в домогательствах к несовершеннолетней биатлонистке Анне Моисеевой, а Александр Саратовский – в нарушении антидопингового законодательства по отношению к группе спортсменов. (Андрей ШИТИХИН)