18:21 | БИАТЛОН

Александр Жуков: "Глазырина ничего не нарушала, ее фамилия просто оказалась в докладе Макларена"

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил уверенность в том, что российская биатлонистка Екатерина Глазырина не нарушала антидопинговые правила. В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Глазырину от участия в соревнованиях, в частности, в чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене, на основании данных из доклада Макларена.

– И в других видах спорта есть спортсмены, которые попали в так называемый доклад Макларена, – цитирует ТАСС Жукова. – Она ничего не нарушала, просто ее фамилия оказалась там, это вовсе не означает, что к ней могут быть применены какие-то санкции.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4014068

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

Александр Дмитриевич, вы как здрасьте! Конечно, означает. Она, вполне возможно, ничего запрещенного не употребляла, но санкции как раз применить-то могут. Как говорится, такова судебная практика нынче. :)

19:32

намкрыш

Не виноватая я - он сам пришел!!!))))

18:58

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