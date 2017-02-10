Александр Жуков: "Глазырина ничего не нарушала, ее фамилия просто оказалась в докладе Макларена"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил уверенность в том, что российская биатлонистка Екатерина Глазырина не нарушала антидопинговые правила. В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Глазырину от участия в соревнованиях, в частности, в чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене, на основании данных из доклада Макларена.

– И в других видах спорта есть спортсмены, которые попали в так называемый доклад Макларена, – цитирует ТАСС Жукова. – Она ничего не нарушала, просто ее фамилия оказалась там, это вовсе не означает, что к ней могут быть применены какие-то санкции.