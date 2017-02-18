Александр Жуков: "Делать какие-то выводы рано, пока чемпионат не закончен"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что выступление российских биатлонистов на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене оценивать рано. По его словам, команда еще может завоевать медали турнира. Пока россияне завоевали одну бронзовую медаль в смешанной эстафете.

- Впереди еще три гонки, не теряю надежды, что наши спортсмены сумеют завоевать медали. Делать какие-то выводы рано, пока чемпионат не закончен. С нетерпением жду сегодняшнюю мужскую эстафету, - цитирует ТАСС Жукова.