17:14 | БИАТЛОН

Александр Жуков: "Делать какие-то выводы рано, пока чемпионат не закончен"

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что выступление российских биатлонистов на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене оценивать рано. По его словам, команда еще может завоевать медали турнира. Пока россияне завоевали одну бронзовую медаль в смешанной эстафете.

- Впереди еще три гонки, не теряю надежды, что наши спортсмены сумеют завоевать медали. Делать какие-то выводы рано, пока чемпионат не закончен. С нетерпением жду сегодняшнюю мужскую эстафету, - цитирует ТАСС Жукова.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4035286

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