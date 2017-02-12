Александр Тихонов: "Я спокоен за Старых и Акимову в дальнейших гонках"

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов остался доволен выступлением россиянки Ирины Старых в гонке преследования на чемпионате мира. По его словам, за эту спортсменку можно быть спокойным.

– Я очень доволен Ириной Старых в гонке преследования. Она приходит в норму. Хорошо, что на финише не уступила Мякяряйнен – это дорогого стоит, - отметил Тихонов. - Мне было непонятно, почему Ира "провалилась" в спринте, но это биатлон, в этом и интрига. У Тани Акимовой есть огромное желание, но со стрельбой она не справилась. Хотя перед Олимпийскими играми это неплохой опыт. Если правильно выстроить подготовку, то все получится.

Я давно говорил о том, что нужно заменить трех-четырех спортсменок, которые сегодня занимают места ниже пятнадцатого. За это время мы бы подготовили молодых спортсменов к Играм в Корее. Мы великая держава, надеюсь, все-таки отстоим право на участие. Сегодня время упущено.

Я спокоен за Старых и Акимову в дальнейших гонках. Хотя у них есть достойные конкуренты: Франция, Германия, Чехия, Украина. Если бы Ирина Старых стартовала в смешанной эстафете, шансов на более высокое место у нас было бы больше.

К биатлону сейчас привлечено особое внимание из-за ситуации, возникшей между Логиновым, Шипулиным и Фуркадом. В Европе на все эти скандалы смотрят с ухмылкой и просто издеваются над нами. За последние два года ничего кроме скандалов не появляется. Не стоит таким образом добиваться дополнительных рейтингов. (Любовь КОНЯЕВА)





