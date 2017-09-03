Александр Тихонов: "Я готов указать Шипулину на ошибки"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что Антон Шипулин выступил ниже своих возможностей на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Он считает, что под его руководством Шипулин совершал бы меньше ошибок.

– Антон Шипулин, к сожалению, не показал, на что способен. Стрельба была снова не его. Сейчас не время обсуждать тренерский коллектив, но меня беспокоят эти тревожные звоночки. Это еще один повод вспомнить о людях, с которыми Антон работает, – приводит официальный сайт Тихонова его слова. – Я уверен на сто процентов, окажись я рядом с Антоном, многих ошибок мы могли бы избежать. Если у него будет желание, я готов подъехать на сбор и указать на эти ошибки. Я за Антоном наблюдаю и знаю его ошибки. Когда рядом выступают непрофессионалы, это никогда не вселяет уверенности. Мы знаем, что Антон повторяет ошибки Чепикова. Думаю, что Сережа сейчас осознал, сколько он потерял времени, уходя в лыжные гонки.

Рядом с Антоном должны стоять настоящие профессионалы, чтобы наконец реализовать то, что дала тебе природа. У тебя очень хорошие данные. Ты ни в чем не уступаешь Фуркаду и другим лидерам. Ты можешь стать лидером мирового биатлона, но не с этим тренерским коллективом. Я готов повторить это с любой трибуны на сто процентов. Ты сам, Антон, намекаешь на то, что эта Олимпиада в твоей карьере последняя. Поэтому здесь надо на карту поставить все. Я сам закончил в 33 года. Не хотел уходить, но был вынужден, так как уже после третьей Олимпиады меня хотели проводить.

Я тебе желаю спортивного долголетия и успехов, но искренне желаю прислушаться и к другим людям и не повторять ошибок. Антон, если наберешься смелости, я готов с тобой один на один провести стрелковую тренировку, и ты убедишься в своих стрелковых ошибках. Я говорю это с полной ответственностью перед всем российским биатлоном.