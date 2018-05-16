Александр Тихонов: "Я больше не собираюсь работать в СБР"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что отказался от выдвижения своей кандидатуры в правление СБР. По словам экс-спортсмена, он готов быть советником, но официальных должностей в организации занимать не больше будет.

– Я больше не собираюсь работать в СБР, – цитирует "Р-Спорт" Тихонова. – Было предложение выдвинуть мою кандидатуру в правление, но я решил этого не делать, потому что все это надоело. Каким-нибудь советником, но не в официальной должности.

Отчетно-выборная конференция СБР пройдет 18 мая в Тюмени. На пост главы организации претендуют трехкратный чемпион мира, первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев и член правления СБР Дмитрий Алексашин.

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