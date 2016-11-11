18:02 | БИАТЛОН

Александр Тихонов: "Вилухина загубила свой талант"

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Четырехкратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира Александр Тихонов высказал мнение, что Ольга Вилухина являлась одной из самых талантливых биатлонисток России, однако решение продолжать работать со своим личным тренером помешало развитию ее карьеры. Вилухина сегодня объявила о завершении карьеры на своей странице в социальной сети Facebook.

 
2014 год. Ольга ВИЛУХИНА.Вилухина: карьера в кадрах

После Олимпиады в Сочи спортсменка приняла решение пропустить сезон по состоянию здоровья, но после уже не смогла вернуться на ведущие позиции в биатлоне.

– Ей надо было слушать меня, – цитирует ТАСС Тихонова. – Она многое сделала неправильно, в том числе и в вопросе своего лечения. А ведь она была самой талантливой спортсменкой из того состава, что остался после Олимпиады. Считаю, что она просто загубила свой талант. На трассе у нее сил было много, но в жизни характера не хватало.

Вилухиной стоило прекратить тренироваться под руководством своего мужа Валерия Иванова. Это было ее главной ошибкой. Дай бог, чтобы они жили дальше счастливо, но мне хватило одного разговора с ним, чтобы о нем у меня сложилось определенное представление.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3777344

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