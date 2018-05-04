Александр Тихонов: "В команде Драчева есть много людей из мира биатлона, доказавших свою успешность"

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в ответ на критику трехкратного чемпиона мира Павла Ростовцева заявил, что уже всем все доказал и как спортсмен, и как руководитель. Он добавил, что в команде кандидата в президенты организации Владимира Драчева есть много стоящих людей, подтвердивших на деле свою успешность.

- Майгуров и Васильев объявили о том, что объединяют усилия в борьбе за то, чтобы возглавить СБР в грядущем олимпийском цикле, - сказал в блоге на своем личном сайте Тихонов. - Не буду пока говорить, что я думаю о перспективах этого тандема, придет еще время. Зато Павел Ростовцев поспешил поделиться своим мнением, упомянув при этом и обо мне.

При ином раскладе не стал бы обращать внимание на глупости Ростовцева – он их много говорит. Но в данном случае считаю необходимым внести ясность. В команде кандидата в президенты СБР Владимира Драчева очень много сильных и деятельных людей из мира биатлона, доказавших свою успешность и на спортивных аренах, и на руководящей работе. Это и Сергей Чепиков, и Анатолий Алябьев, и Сергей Тарасов, и Алексей Нуждов, и Сергей Колесников, и Андрей Левунин…

Я еще не всех назвал! Что касается лично меня, то Павел Александрович совершенно напрасно приписывает меня к числу "серых кардиналов" штаба Владимира Драчева. Я всеми силами готов помогать Володе и поддерживать его, но, замечу – даже в Правление СБР я не выдвигался ни от одной из территорий, хотя предложений у меня было в избытке.

Володе Драчеву я готов помогать и советом, и делом, но рваться на первые должности – увольте. А вот Павел Ростовцев работу в команде Драчева едва ли найдет – Володе не нужны "сбитые летчики", не способные проявить себя даже в собственном регионе.

Возможно, для Ростовцева это будет новостью – федерация биатлона Красноярского края тоже поддерживает Драчева и будет за него голосовать. Это потому что в Красноярске есть, помимо Павла, грамотные биатлонные руководители.

Отчетно-выборная конференция СБР состоится 18 мая в Тюмени. На пост главы организации претендуют трехкратный чемпион мира, первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров и четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.