Александр Тихонов: "Такой биатлон, кроме позора и уныния, ничего не вызывает"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов критично отозвался о результатах российских спортсменов на этапах Кубка мира. Он отметил, что биатлонисты могут выступать намного лучше.
Отметим, что за 23 гонки на этапах Кубка мира в этом сезоне сборная России завоевала одну медаль – Антон Шипулин взял бронзу в гонке преследования в Анси.
– О результатах в биатлоне говорить не приходится. Уже четвертый год происходит то же самое. Снова пытался поговорить с Александр Михайловичем Кравцовым (президент СБР. – Прим. "СЭ"), но к общему мнению мы не можем прийти, – написал на своем официальном сайте Тихонов. – Думаю, невмешательство президента в происходящее является одной из причин таких результатов. Не делается никаких выводов.
Это уже четвертый этап, а у нас только один подиум у Шипулина, но и Шипулин не показывает того, на что способен. Ребята могут выступать лучше. Вместо того чтобы выступать и набирать формы через старты они продолжают тренироваться и работать на загрузке. К Олимпиаде думают подойти бодрячком. Мы тоже готовились к чемпионатам мира и Олимпийским играм, но не пропускали и старты по ходу сезона и достойно на них выглядели. А такой биатлон, кроме позора и уныния, ничего не вызывает.
Какую цель мы преследовали, приглашая Волкова на спринтерскую гонку? Может быть, мы рассчитываем на Олимпиаду? Если до первого стрельбища он проигрывает 55 секунд, то он и в эстафете не поможет. Волкова готовил тот же тренерский тандем, что и Шипулина. Крючкову и Гербулову надо тренировать в деревне третьеразрядников.
Valdis_75
Эка занесло Тихонова то на старости лет. То есть ничего, что и Волкова и Шипулина много лет тренирует именно Корючков? Оба, кстати, олимпийские чемпионы и чемпионы мира в эстафете. Гросс тогда кого должен тренировать? Волков многократный победитель ЧЕ, а также обладатель кубка IBU. Шипулин вообще занимал 2-е место в КМ после Фуркада как раз при тесной работе с этими двумя тренерами. Я тогда стесняюсь спросить, кого должны тренировать Падин или Коновалов с Норициным? Как был хамлом, так таким и остался. Другое дело, что он хотя бы болеет за наш биатлон, в отличие от дельцов вроде барнашова и кравцова.
20:34 6 января
fanatold
Прославленный спортсмен превратился в хамоватого мужика. Стыдно.
19:04 6 января
maksimalist
Пусть тренирует сам.
17:06 6 января
ЗА Россию!
Тихонов молодец!Кто бы что про него не плел.При нем сборная была крепкая.До сих пор помню как в Турине на ОИ вроде он хотел поставить на тот момент очень быстрого Чудова в гонку,но тренера поставили черепаху Рожкова.И облажались.
17:00 6 января
Kotletus
Мнение Тихонова не понятно совершенно. Третьеразрядников тренировать - это о людях у которых спортсмен занимает 4-ое место в общем зачете на Кубке Мира? А что про остальных ничего не сказал? Их всех вообще тогда нужно к тренерской (любой) работе не подпускать ибо их спортсмены не просто на порядок, а на несколько порядков хуже Шипулина...
16:57 6 января
ЛокоМотив
зато,как говорит губошлеп,у нас самый думающий тренер,футболом надо заниматься Виктор Иваныч,ФУТБОЛОМ
16:38 6 января