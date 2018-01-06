Александр Тихонов: "Такой биатлон, кроме позора и уныния, ничего не вызывает"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов критично отозвался о результатах российских спортсменов на этапах Кубка мира. Он отметил, что биатлонисты могут выступать намного лучше.

Отметим, что за 23 гонки на этапах Кубка мира в этом сезоне сборная России завоевала одну медаль – Антон Шипулин взял бронзу в гонке преследования в Анси.

– О результатах в биатлоне говорить не приходится. Уже четвертый год происходит то же самое. Снова пытался поговорить с Александр Михайловичем Кравцовым (президент СБР. – Прим. "СЭ"), но к общему мнению мы не можем прийти, – написал на своем официальном сайте Тихонов. – Думаю, невмешательство президента в происходящее является одной из причин таких результатов. Не делается никаких выводов.

Это уже четвертый этап, а у нас только один подиум у Шипулина, но и Шипулин не показывает того, на что способен. Ребята могут выступать лучше. Вместо того чтобы выступать и набирать формы через старты они продолжают тренироваться и работать на загрузке. К Олимпиаде думают подойти бодрячком. Мы тоже готовились к чемпионатам мира и Олимпийским играм, но не пропускали и старты по ходу сезона и достойно на них выглядели. А такой биатлон, кроме позора и уныния, ничего не вызывает.

Какую цель мы преследовали, приглашая Волкова на спринтерскую гонку? Может быть, мы рассчитываем на Олимпиаду? Если до первого стрельбища он проигрывает 55 секунд, то он и в эстафете не поможет. Волкова готовил тот же тренерский тандем, что и Шипулина. Крючкову и Гербулову надо тренировать в деревне третьеразрядников.