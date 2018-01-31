Александр Тихонов - Шипулину: "Уходи из этой безграмотной команды, я готов тебе помочь"

Олимпийский чемпион Александр Тихонов отметил, что российский биатлонист Антон Шипулин не добьется успеха с нынешними тренерами. По его словам, лидер сборной России не слабее Мартена Фуркада.

– Антон допустил большую глупость. Он Сережа Чепиков—2, которого я в свое время насильно вернул в биатлон из лыж. Потенциально Шипулин не слабее ни грамма Фуркада. Может быть, немного слабее ходом Йоханнеса Бе. Но тренеры... Крючков, Гербулов – я таких близко к команде не подпускал, работала старая гвардия. Антон, выбрав этих двух людей, сам себе подписал приговор.

Хочу обратиться напрямую к Антону: если ты уйдешь из этой безграмотной команды, я готов тебе помочь по-настоящему. Если ты выполнишь тренировочный объём, то впервые завоюешь личные медали и Кубок мира.