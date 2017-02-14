Александр Тихонов: "Самая большая вина в скандале - на Бессеберге"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что IBU ставит перед собой цель забрать у России чемпионат мира, а также отметил, что при президентстве СБР Михаила Прохорова никто не упоминал допинг. В понедельник тренер чешской команды Ондржей Рыбарж и глава федерации Иржи Хамза рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях. И, в частности, Габриэла Коукалова теперь опасается за свою безопасность.

– Самая большая вина в этом скандале – на Андерсе Бессеберге, – сказал Тихонов в эфире телеканала "Матч ТВ". – Хвост не должен управлять собакой. Президент IBU с исполкомом должны были пресечь все эти моменты. Чистый вид спорта был. Почему три года назад ни о чем не говорили, когда президентом был Прохоров и допинг случился тогда, а не сейчас? Им это не надо было. На данный момент единственная цель – забрать чемпионат мира. Но у них ничего не получится.