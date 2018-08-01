Александр Тихонов – про обвинение во взятке: "Бейгард – больной человек. Я ему объяснил, что по русской традиции пустой кошелек не дарят"

Экс-глава СБР Александр Тихонов​ в интервью "СЭ" ответил на обвинения бывшего президента Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгарда. В 2013 году во время одной из встреч с Тихоновым он получил от него в подарок кошелек. Как отметил Бейгард, когда он открыл бумажник, то нашел там 500 евро.

– Я ему еще бутылку водки подарил 0.7. Водку он оставил, а 500 евро мне вернул, – рассказал Тихонов. – Я ему все объяснил, и он все правильно понял. Но норвежцы – отдельная нация. Я ему показываю, что снял деньги в банке и что у русских есть такая традиция – нельзя дарить кошелек пустым. А у него как раз день рождения было. У нас в России это не почитается, поэтому я и положил 500 евро. Русские дарят кошелек и кладут туда какую-то денежку. У меня была пачка приличная – тысячи четыре евро, если не больше. И все купюрами по 500 евро, других у меня не было. В итоге я у него 500 евро забрал, а кошелек и водку он оставил естественно. Вот на этом мы и разошлись. А теперь я не могу назвать его иначе, кроме как больным человеком. Они эту тему поднимали десять раз.

Писали о том, что якобы я выступал на допинге (смеется). Это больные люди. Они лишнего себе в жизни не позволят, будучи даже миллиардерами. Они на меня в обиде из-за того, что Конгрессе поставил один вопрос будучи первым вице-президентом. Все страны делали ВИП-обслуживание, а Норвегия его не делала, имея самый большой фонд развития будущих поколений. Они нас кормили отвратительно. ВИПа никакого не было – был морс, какие-то сухари, и все. Я поставил вопрос: лишить те экономически развитые страны, которые ВИП не делают (Норвегия – на первом месте у нас стоит), права проводить этапы Кубка мира. В итоге на следующий год они сделали ВИП, открыли его за 15 минут до начала и сразу после этапов его закрывают. Ни немцы, ни болгары, ни румыны так не делают – у них ВИПы открываются за час и по окончании соревнований никто никого никуда не гонит. (Игорь НОВИКОВ)