Александр Тихонов: "Польховский постоянно врет. А наваливаются на того, кто успешен"

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью "РИА Новости" рассказал все, что думает о заявлениях Валерия Польховского​.

– Александр Иванович, Валерий Польховский в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Елене Вайцеховской сказал следующее в ответ на вопрос, за что вы его не любите: "Когда Тихонова выпустили из тюрьмы в Новосибирске, куда он был помещен за участие в организации покушения на губернатора Тулеева, первым, кому он позвонил, был я. Соответственно я заботился о нем на тех порах, всячески помогал – охраной, поскольку Тихонов сильно опасался за свою жизнь, деньгами. Точно так же эта помощь продолжалась после того, как Тихонов уехал в Австрию". Что вы об этом думаете?

– Всё не совсем так. Могу иметь свое мнение: если бы не Тихонов, никогда бы не состоялся Польховский. Он когда-то был тренером на второстепенных ролях, потому чуть ли не оказался на улице. Я в тот момент был зампредом общества "Динамо" в Новосибирске. Мой тренер погиб, у меня работать было некому. Я увидел Польховского и сказал: "Валера, у меня работать некому, приходи". Он не то что пришел – он прибежал, потому что никому не нужен был. Мне же говорили, что не надо брать Польховского, иначе наживу грыжу, ведь он интриган. Я не послушался, взял Польховского, сделал его старшим тренером. Потом и в центральном совете "Динамо". Потом я переехал в Москву и вытащил его на сборную команду России.

Начались скандалы между тренерами, интриги – это все была работа Валерия Николаевича. Команда была настолько запугана, что все боялись сказать. И когда начались допинговые скандалы, ко мне пришла Светлана Ишмуратова в слезах: "Александр Иванович, я бросаю биатлон, с Польховским не могу работать".

- Какой была ваша реакция?

- Я сказал: "Валерий Николаевич, Ишмуратова будет в команде, ты к ней больше не подходи, она работает по индивидуальному плану". Если бы Светлану тогда я не уговорил, мы бы не получили двукратную олимпийскую чемпионку. Продолжаем работать. В 2009 году по просьбе всего коллектива (женской команды) я его выгоняю, он собирает вещи и уезжает. На этом мы расстались. А все эти допинговые скандалы – он непосредственно в них участвовал.

- Польховский делает акцент на том, что "когда вас выпустили из тюрьмы в Новосибирске", он всячески помогал…

- Он все время упоминает эту старую чернуху. Передо мной извинились и Тулеев, и все остальные. Это была чисто политическая возня. Вы помните же, что я собирался стать губернатором Московской области. У меня серьезнейшее производство было, язык подвешен, я великий спортсмен. Польховский врет, что он мне чем-то помогал. Я жил на квартире у Виталия Фатьянова. Какую-то охрану Польховский мне организовывал? Польховский постоянно врет. Вот он приехал в Белоруссию устроиться на работу – месяц пробыл, и из-за интриг его скоро выгнали. Уехал в Казахстан – тоже выгнали, не продлили с ним контракт.