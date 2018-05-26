Александр Тихонов: "Поддерживаю решение СБР не включать в тренерский штаб Польховского"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказал свое мнение по поводу решения правления СБР не включать в тренерский штаб сборной России Валерия Польховского. Он отметил, что Польховский доказал свою несостоятельность.

– Правление СБР не стало включать в тренерский штаб сборной России Валерия Польховского. Вы поддерживаете такое решение?

– Я это поддерживал очень давно. Таким как Польховский не место в спорте. Он сделал столько минусов…

– То есть такое решение назрело?

– Я его не принимал. Высказываю свое мнение. Польховскому, Лопухову, Загурскому, Гербулову и близко делать нечего. Они доказали свою несостоятельность.

– Как относитесь к кандидатуре Виталия Норицына, который возглавит женскую сборную России?

– Парню просто надо помочь. Главное, чтобы сегодняшнее руководство выбрало правильное направление и вернулось к своей системе подготовки. И никаких иностранных тренеров нам не нужно. Норвежцы и немцы вместе взятые еще не достигли такого уровня, который мы имели в советском и российском биатлоне.

Напомним, сегодня прошло заседание правления СБР, на котором было принято решение не включать в тренерский штаб биатлонной сборной России Валерия Польховского. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)