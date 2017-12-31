Александр Тихонов: "О патриотизме я вас попрошу не рассуждать и забыть это слово"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поздравил Алексея Волкова и Екатерину Юрлову с победой в Рождественской гонке. Он отметил, что во время церемонии награждения не было никаких флагов, но все знали, что на педестале стоит российская пара.

"Я бы хотел поздравить Алексея Волкова и Катю Юрлову с победой. Они провели великолепную гонку и порадовали сотни тысяч болельщиков.

На стадионе не было никаких флагов: ни российских, ни немецких, ни французских, ни итальянских, но 60 тысяч зрителей пришли посмотреть. Поэтому не надо на всех каналах вещать всякую ерунду и позориться на весь мир. Как будто ни у кого флага нет, а только у нас патриоты. О патриотизме я вас попрошу не рассуждать и забыть это слово. Здорово, что мы победили, а то что мы русские нам не надо объяснять. Все и так знают, что на первой ступени пьедестала стояла русская пара", - написал Тихонов в своем блоге.

Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены будут выступать без флага и прочей символики. Такое решение МОК принял по итогам расследования допингового скандала после Олимпиады-2014 в Сочи.