Александр Тихонов: "Не имея окончательного вывода ВАДА, мы признали какую-то свою вину"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение второго исполкома IBU по вопросам российского допинга. Напомним, что в субботу Международная федерация биатлона приостановила расследования в отношении 22 российских спортсменов из 29.
– Вчера исполком IBU вынес решение оправдать 22 российских биатлониста из 29. Можно ли назвать такой итог заседания удачным для нас?
– Напрасно мы отказались от проведения Кубка мира и чемпионата мира среди юниоров. Тем самым, не имея окончательного вывода ВАДА, мы почти признали свою какую-то вину. Теперь кажется, что 22 оправданных спортсмена уже ни при чем. Эта наша трусость приводит к позору российского спорта и биатлона в том числе.
У чехов, норвежцев, британцев, шведов многие спортсмены были уличены в употреблении допинга и дисквалифицированы. Почему мы никому не предъявляем претензий? Мы ничего не получили, а уже отказались от проведения соревнований. Какая-то Чехия или кто там еще начинает управлять такой огромной страной. Кадровая политика у нас безграмотная.
– Есть вероятность перепроверок сочинских допинг-проб у всех действующих биатлонистов. Справедливо ли это?
– Перепроверки – это опять же следствие безголового руководства. Приведу простой пример. У финской лыжницы и биатлонистки Кайсы Варис первая допинг-проба дала положительный результат. Вторую пробу вскрывали без ее присутствия, и она подала в суд. Ей вернули медаль и премиальные, а также возместили моральный ущерб. У эстонки Кристины Шмигун было то же самое. А теперь скажите мне: хоть одно нормальное заявление со стороны российского руководства спорта, федераций было? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
usuns
если бы во главе нашего спорта стояли тихоновы а не мутки - об нас никто не посмел так вытирать ноги!
20:58 22 января
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
вот тут с любителем чужих денег не согласиться трудно...
15:55 22 января
джей
Правильно !!! Нельзя признавать себя виноватыми без всяких доказательств. Мало ли , что еще придумают эти родченковы с макларенами. Что же нам весь этот бред признавать, лишь спортивная общественность не шумела ?
15:14 22 января
Крым наш!
Мутко и Жукова на свалку истории, еще Медведева с Силуановым и Набиулину туда захватите, дармоеды.
14:22 22 января
Contr
Да, он прав.
13:44 22 января
and0508
Тихонов прав
13:28 22 января
inspire
Александр Иваныч, аплодирую стоя!
13:26 22 января
Долой марионеток-макларенеток
Мутко - в моторный отсек! Хотя, боюсь - судно останется без хода.
13:19 22 января