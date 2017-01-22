Александр Тихонов: "Не имея окончательного вывода ВАДА, мы признали какую-то свою вину"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение второго исполкома IBU по вопросам российского допинга. Напомним, что в субботу Международная федерация биатлона приостановила расследования в отношении 22 российских спортсменов из 29.

– Вчера исполком IBU вынес решение оправдать 22 российских биатлониста из 29. Можно ли назвать такой итог заседания удачным для нас?

– Напрасно мы отказались от проведения Кубка мира и чемпионата мира среди юниоров. Тем самым, не имея окончательного вывода ВАДА, мы почти признали свою какую-то вину. Теперь кажется, что 22 оправданных спортсмена уже ни при чем. Эта наша трусость приводит к позору российского спорта и биатлона в том числе.

У чехов, норвежцев, британцев, шведов многие спортсмены были уличены в употреблении допинга и дисквалифицированы. Почему мы никому не предъявляем претензий? Мы ничего не получили, а уже отказались от проведения соревнований. Какая-то Чехия или кто там еще начинает управлять такой огромной страной. Кадровая политика у нас безграмотная.

– Есть вероятность перепроверок сочинских допинг-проб у всех действующих биатлонистов. Справедливо ли это?

– Перепроверки – это опять же следствие безголового руководства. Приведу простой пример. У финской лыжницы и биатлонистки Кайсы Варис первая допинг-проба дала положительный результат. Вторую пробу вскрывали без ее присутствия, и она подала в суд. Ей вернули медаль и премиальные, а также возместили моральный ущерб. У эстонки Кристины Шмигун было то же самое. А теперь скажите мне: хоть одно нормальное заявление со стороны российского руководства спорта, федераций было? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)