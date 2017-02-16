Александр Тихонов: "Нашли с Хамзой общий язык, пожали друг другу руки"

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава СБР Александр Тихонов рассказал, что помирился с главой Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзой. Ранее чешская федерация стала одним из инициаторов письма в адрес IBU с требованием принять более решительные меры в в отношении последних допинговых скандалов с участием россиян.

- Если не считать наших результатов, атмосфера на чемпионате мира самая благожелательная, - написал Тихонов на своем официальном сайте. - Пообщался с Юрой Хамзой, нашли общий язык. С чехами мы пожали друг другу руки, надеюсь, они будут сдержаннее со своей стороны, а мы не будем давать им повода.



Мы великая страна и не должны обращать внимание на такие нападки и отвечать на них. Он всё понял.

Ранее Тихонов высказывал предположение, что главная цель чехов - получить право на проведение чемпионата мира-2021, который изначально должна была принять Тюмень. В понедельник Иржи Хамза и тренер чешской команды Ондржей Рыбарж рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях.