17:12 | БИАТЛОН

Александр Тихонов: "Нашли с Хамзой общий язык, пожали друг другу руки"

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Лидер сборной Чехии Габриэла КОУКАЛОВА.Россия против Чехии. История конфликта и кто подписал письмо 154-х

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава СБР Александр Тихонов рассказал, что помирился с главой Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзой. Ранее чешская федерация стала одним из инициаторов письма в адрес IBU с требованием принять более решительные меры в в отношении последних допинговых скандалов с участием россиян. 

- Если не считать наших результатов, атмосфера на чемпионате мира самая благожелательная, - написал Тихонов на своем официальном сайте. - Пообщался с Юрой Хамзой, нашли общий язык. С чехами мы пожали друг другу руки, надеюсь, они будут сдержаннее со своей стороны, а мы не будем давать им повода.
 
Мы великая страна и не должны обращать внимание на такие нападки и отвечать на них. Он всё понял. 

Ранее Тихонов высказывал предположение, что главная цель чехов - получить право на проведение чемпионата мира-2021, который изначально должна была принять Тюмень.  В понедельник Иржи Хамза и тренер чешской команды Ондржей Рыбарж рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях.

Дополнительная информация

http://alexander-tikhonov.ru/blogs/records/?id=486

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alex-ls

лизанул от души

18:14

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