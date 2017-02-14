Александр Тихонов: "Нападки на Губерниева связаны с желанием отобрать у России чемпионат мира"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью телеканалу "Россия 1" отметил, что претензии к комментатору Дмитрию Губерниеву высказываются работниками Союза биатлонистов Чехии с целью отобрать у России чемпионат мира 2021 года. В понедельник журналиста обвинили в том, что он "распространяет пропаганду" против чешской команды. По словам тренера Ондржея Рыбаржа, чехи теперь получают угрозы в свой адрес со стороны болельщиков.

- Ведущий! Махина! Все эти претензии связаны только с одним - желанием забрать чемпионат мира-2021, - заявил Тихонов. - И ничего другого. Я думаю, им будет так же стыдно, как и Фуркаду.