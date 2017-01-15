Александр Тихонов: "Надо будет потом подать на чехов в суд"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов уверен, что более 170 биатлонистов, подписавших письмо к IBU с требованием принять более решительные меры в отношении допинговых скандалов, сделали это принудительно. По его словам, главная цель руководителя Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзы – получить право проведения чемпионата мира 2021 года.

- Чешская пресса пишет, что 170 биатлонистов подписали письмо IBU о необходимости более жестких мер по отношению к российским биатлонистам ввиду допинговых подозрений, - вопрос Тихонову.

- Президента их федерации, Иржи Хамзу, я давно знаю. Это не политическая ситуация. Он пришел заработать деньги, больше ничего. Его работа - получить чемпионат мира 2021 года, заработать. Он несостоявшийся по жизни баскетболист, винодел. Думаю, чешский биатлон ждет та же участь, что и российский. Это чисто экономическая составляющая, не политическая.

- Откуда же тогда взялись 170 подписей от спортсменов?

- Вы знаете, спортсмены - солдаты. Им приказали, они и подписали. Вот смотрите, Прохоров финансировал, а всеми делами занимались Кущенко, Пак и Майгуров. Вот с кого надо спрашивать, а они не ответили. Самая страшная наша беда, что мы пытаемся все завуалировать. Я хочу задать прямой вопрос: Кущенко, Майгуров, Пак - ответьте! Это ваша вина, это все при вас произошло. Мне жаль Логинова и Старых, которые в нынешней ситуации выходят на старт, борются и побеждают. Никто не наказан - вот главная проблема. Уже сколько времени этот допинг мусолят... Сегодня вся грязь валится на спортсменов, которые молчат упорно. А это наверняка не их вина. Их сто процентов насильно заставили!

- Нужны показательные наказания?

- Обязательно. А у нас все по накатанной дороге идет как всегда...

- Репутацию свою мы сможем вернуть?

- Если мы кого-то накажем, если представим аргументы - безусловно! Нормальную позицию занял глава IBU Андерс Бессеберг: ждать, пока будут список и полная доказательная база. За это потом надо будет в суд на чеха подать. Но пока мы не найдем виновных, нас так и будут наказывать. (Елена СОБОЛЬ)