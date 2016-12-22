Александр Тихонов: "Хорошо, что решение IBU не коснулось биатлонистов"

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов назвал положительным решение исполкома IBU. СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове.

– Я больше всего переживал, чтобы не дисквалифицировали спортсменов, – приводит ТАСС слова Тихонова. – Хорошо, что биатлонистов это не коснулось. Решение положительное. Бессеберг? Да, он показал, что он наш человек. Но, безусловно, нам нужно продолжать искать ответственных.