Александр Тихонов: "Хорошо, что решение IBU не коснулось биатлонистов"

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов назвал положительным решение исполкома IBU. СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове.
– Я больше всего переживал, чтобы не дисквалифицировали спортсменов, – приводит ТАСС слова Тихонова. – Хорошо, что биатлонистов это не коснулось. Решение положительное. Бессеберг? Да, он показал, что он наш человек. Но, безусловно, нам нужно продолжать искать ответственных.
Пух
bolelschik на всех ветках со своими неадекватными выводами, или вы вместе с маклареном отрабатываете
23:42 22 декабря
bolelschik.volga34
Ещё всё впереди. Виновные все в руководстве, их искать не надо.Без ихней команды или согласия ничего бы в таких размерах не было. Всё это "сакционировано". Раз отказались от соревнований- значит: знают признают свою вину, а подставляют спортсменов
23:19 22 декабря
Электросталец
хорошо, да помаленьку, и ты уже под шконку
22:40 22 декабря