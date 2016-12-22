22:03 22 декабря | БИАТЛОН

Александр Тихонов: "Хорошо, что решение IBU не коснулось биатлонистов"

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Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов назвал положительным решение исполкома IBU. СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове.

– Я больше всего переживал, чтобы не дисквалифицировали спортсменов, – приводит ТАСС слова Тихонова. – Хорошо, что биатлонистов это не коснулось. Решение положительное. Бессеберг? Да, он показал, что он наш человек. Но, безусловно, нам нужно продолжать искать ответственных.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Пух

bolelschik на всех ветках со своими неадекватными выводами, или вы вместе с маклареном отрабатываете

23:42 22 декабря

bolelschik.volga34

Ещё всё впереди. Виновные все в руководстве, их искать не надо.Без ихней команды или согласия ничего бы в таких размерах не было. Всё это "сакционировано". Раз отказались от соревнований- значит: знают признают свою вину, а подставляют спортсменов

23:19 22 декабря

Электросталец

хорошо, да помаленьку, и ты уже под шконку

22:40 22 декабря

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