Александр Тихонов: "Хамза – винодел и делает некачественное вино. И решения принимает такие же"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов критически отозвался о решении сборной Чехии бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Он сравнил главу местной федерации биатлона Иржи Хамзу с виноделом, который делает некачественное вино.

– Президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза заявил, что сборная этой страны бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени. Ваше отношение к данному решению?

– Если бы на его месте был покойный Вацлав Фиртик, такого решения никогда бы принято не было. Юра же винодел, при этом вино делает некачественное. Такое же и его решение не пускать сборную Чехии в Тюмень – некачественное. И еще подбивает другие страны на данный шаг. А когда у чехов было плохо с финансами, кто помогал чешскому биатлону больше всех? Тихонов! Проводил соревнования, помогал с деньгами.

Нужно прислушиваться к голосам стран, имеющих биатлонные традиции, а не к Макларену. Еще неизвестны результаты, а Хамза делает заключение.

– Это трусливый поступок со стороны Хамзы?

– Да. Ему хочется получить в Нове-Место чемпионат мира. Всеми способами он пытается оказать давление на IBU. Если Чехия не приедет в Россию, мировой биатлон от этого не пострадает. В проигрыше останутся только чешские атлеты. Обращаюсь к спортсменам всех стран – думайте о результатах, а не о докладе Макларена, в котором много клеветы. (Сергей АСТАХОВ)