20:31 21 декабря | БИАТЛОН

Александр Тихонов: "Хамза – винодел и делает некачественное вино. И решения принимает такие же"

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов критически отозвался о решении сборной Чехии бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Он сравнил главу местной федерации биатлона Иржи Хамзу с виноделом, который делает некачественное вино.

 
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– Президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза заявил, что сборная этой страны бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени. Ваше отношение к данному решению?

– Если бы на его месте был покойный Вацлав Фиртик, такого решения никогда бы принято не было. Юра же винодел, при этом вино делает некачественное. Такое же и его решение не пускать сборную Чехии в Тюмень – некачественное. И еще подбивает другие страны на данный шаг. А когда у чехов было плохо с финансами, кто помогал чешскому биатлону больше всех? Тихонов! Проводил соревнования, помогал с деньгами.

Нужно прислушиваться к голосам стран, имеющих биатлонные традиции, а не к Макларену. Еще неизвестны результаты, а Хамза делает заключение.

– Это трусливый поступок со стороны Хамзы?

– Да. Ему хочется получить в Нове-Место чемпионат мира. Всеми способами он пытается оказать давление на IBU. Если Чехия не приедет в Россию, мировой биатлон от этого не пострадает. В проигрыше останутся только чешские атлеты. Обращаюсь к спортсменам всех стран – думайте о результатах, а не о докладе Макларена, в котором много клеветы. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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defender_8

Господин Тихонов! Пригласите плохого винодела в гости, дайте ему хорошую консультацию. В челябинской области, откуда Вы родом, давно научились делать прекрасное вино. Заодно поговорите о биатлоне, тем более, благодаря Вам он там даёт кое-какие всходы. Раньше Вы не боялись правды, а сейчас стоите в очереди спортсменов, чтобы выкрикнуть: No pasaran! Зрите в корень, как говорил незабвенный Козьма Прутков.

16:01

Bache Gabrielsen

Так подайте на Макларена в суд, если он клевещет. Вчините ему иск на $ 100 000 000. Cделайте хоть что-нибудь :)

13:14

shu111

to Czechplayer О том, что Александр Иванович Тихонов демагог известно давно. Но в данном случае имеют место быть два демагога.

22:47 21 декабря

А380726

Чехплайер, ну ты дебил :(

21:35 21 декабря

Czechplayer

Кому там и как помогал Тихонов, любопытно спросить? Или эта фраза рассчитана на наивных типа Andersen32? Отличие Хамзы от Тихонова в том, что один делает много полезного для биатлона, и делает успешно, а другой только языком работает. P.S. Тихонова бывшего спортсмена уважаю, но в последнее время он только демагогией занимается.

21:03 21 декабря

Andersen32

И зачем ты им помогал? Теперь они тебе гадят на голову, а надо было слушать Шапокляк, кто людям помогает тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя. Не удивлюсь если в докладе макларена будет Тихонов.

20:48 21 декабря

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