Александр Тихонов: "Готов помогать Драчеву. Но только в качестве советника"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал избрание Владимира Драчева новым президентом Союза биатлонистов России. Драчев был избран президентом СБР на отчетно-выборной конференции, которая состоялась в Тюмени. Его конкурентами были Виктор Майгуров и Дмитрий Алексашин. Предыдущий глава СБР Александр Кравцов не стал выдвигать свою кандидтуру.

– Владимир Драчев победил с большим преимуществом, – отметил Тихонов. – Я этого человека знаю с юношей, знаю всю его трудовую деятельность, знаю его, как спортсмена, как человека. Сейчас человек большого спорта является депутатом Государственной Думы. Уверен, это ему не помешает в работе в СБР. Он имеет возможность, как депутат, решать многие вопросы. Важно, чтобы он набрал хорошую профессиональную команду, а не как было последние 10 лет с прежней командой.

Дай бог, чтобы с назначением Драчева начался подъем российского биатлона. Раньше мы были недосягаемы для всех. 10 лет назад мы были лучшей биатлонной федерацией среди всех национальных федераций. Вернуть это все будет очень непросто. И мы еще не знаем, чем закончится расследование против Андерса Бессеберга. Я хочу подчеркнуть, что готов помогать Владимиру Драчеву, но только в качестве советника. (Владимир ИВАНОВ)